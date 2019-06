John Dorie è in pericolo nell'anticipazione del terzo episodio Fear The Walking Dead 5

AMC ha pubblicato il video dell'anteprima del terzo episodi di Fear the Walking Dead, show giunto alla sua quinta stagione. Il prossimo episodio s'intitola Humbug 's Gulch e andrà in onda negli Stati Uniti d'America nella serata del 16 giugno. Lo show di Robert Kirkman è trasmesso in Italia su MTV e su AMC in territorio americano.

La sinossi del terzo episodio della quinta stagione di Fear the Walking Dead racconta di June e Dorie che si nascondono per difendersi da una minaccia; tuttavia un malinteso li conduce in diversi guai, mentre Alicia e Morgan affrontano un pericoloso ostacolo.

John (Garret Dillahunt) e June (Jenna Elfman) rimangono alla ricerca della scomparsa Althea (Maggie Grace), rapita da sconosciuti. Il gruppo si ritrova quindi sempre più smembrato.



"Possiamo dire che stiamo andando nel selvaggio West" ha dichiarato lo showrunner Andrew Chambliss "Non avete ancora visto niente. Se guardate attentamente la quarta stagione potreste aver visto in anteprima ciò che accadrà in questo terzo episodio".

Nonostante la presenza di Morgan e Alicia, i personaggi continuano ad avanzare nonostante si trovino in un territorio pericoloso, contaminato dalle radiazioni.

"Tematicamente è una stagione di redenzione" spiega Iain Goldberg "Sono tutti personaggi che sono stati riuniti e ci sono cose che devono recuperare rispetto al passato. Escono nel mondo e aiutano le persone".

Nel frattempo è stato svelato il destino di Daniel Salazar, scomparso dal finale della terza stagione. Un record negativo con la première di questa quinta stagione di Fear the Walking Dead.