John Goodman protagonista del primo trailer di The Righteous Gemstones

HBO ha pubblicato il primo trailer ufficiale della serie The Righteous Gemstones, comedy con protagonisti John Goodman, Danny McBride e Adam Devine. Lo show è stato annunciato per la prima volta lo scorso ottobre, e tra i produttori esecutivi ci sono Danny McBride, Jody Hill e il regista di Halloween, David Gordon Green.

John Goodman, Danny McBride e Adam Devine sono le tre punte di diamante di The Righteous Gemstones, i protagonisti di una famiglia di televangelisti; Eli è il patriarca, colui che cerca di mantenere in piedi la famiglia e l'impero economico, con i figli Jesse e Kelvin che cercano di seguire le sue orme e i suoi insegnamenti.

I due rampolli hanno tuttavia obiettivi differenti; Jesse vorrebbe far crescere il brand 'Gemstone', mentre Kelvin ha intenzione di rendere più efficaci i metodi dell'azienda.



Edi Patterson interpreta Judy, la figlia di Eli a cui non vengono offerte le stesse opportunità dei suoi fratelli, ma si ostina a fare tutto il possibile per modificare i metodi della famiglia. Nel cast anche Walton Goggins. Lo show farà parte del periodo post-Il trono di spade, che la HBO si sta preparando ad affrontare, con la fine imminente dello show basato sui racconti di George R.R. Martin.

Produzione iniziata ad ottobre per The Righteous Gemstones, che si preannuncia uno show molto interessante, anche grazie alla presenza di una star del calibro di John Goodman.