John Krasinski distrutto dall'addio di Steve Carell a The Office: 'Ero annichilito'

The Office ha cambiato il mondo delle sitcom americane. La serie, scritta da Ricky Gervais, è uno dei prodotti più divertente della nostra generazione. Moltissimo si deve al protagonista, Michael (interpretato dall'esilarante Steve Carell), tant'è che la sua dipartita dalla serie è stata un duro colpo emotivo per gli altri attori.

A raccontarlo è Jim Halpert, ossia l'attore John Krasinski, in un'intervista riportata dalla nostra fonte: "Arrivavo sul set e la gente già piangeva. Per tutta la settimana, lacrime ovunque. Ricordo che mi rivolgevo a persone come i membri del cast e della troupe, dicendo: 'Ragazzi, datevi una regolata. È il suo addio, lo state spaventando'. Io dicevo: 'Andrà tutto bene, il suo contratto era scaduto. Va bene, non è un grosso problema'".

Nonostante si fosse fatto inizialmente forza per l'uscita di Steve Carell da The Office, Krasinski non ha saputo trattenersi alla fine: "E poi l'ultima scena della sua carriera nello show è stata quella in cui ho detto addio al suo personaggio. Sono entrato in questa cosa, del tutto fiducioso che tutto fosse a posto e che ci saremmo salutati bene e saremmo rimasti amici in seguito. Ho chiamato l'azione e sono rimasto annichilito. Ero distrutto dalle emozioni. Immediatamente, penso che la prima ripresa l'abbiamo registrata, dovrebbero metterla su DVD. Ho chiamato l'azione e mi sono messo a [singhiozzare istericamente] e poi Steve ha fatto [singhiozzare]. Non sono riuscito a fare una sola battuta. È stato troppo emotivo, troppo veloce".