John Krasinski sarebbe più che favorevole a una reunion del cast di The Office

La notizia dello special reunion di Friends ha fatto in pochi minuti il giro del mondo ottenendo l'entusiasmo del pubblico più appassionato, tant'è che John Krasinski ha recentemente espresso la sua approvazione alla possibilità di una reunion per l'amata The Office.

Intervistato da Esquire in un recente profilo dedicato a lui, John Krasinski ha rivelato che tornerebbe volentieri nei panni del suo personaggio per una possibile reunion del cast dello show: "The Office è stato tutto per me. Voglio dire, è il mio inizio e la mia fine. Sono abbastanza sicuro che alla fine della mia carriera sarò ancora ricordato per la parte di Jim. E' stata la mia prima esperienza a Hollywood, ed è stata la prima famiglia creativa che ho mai avuto. In molti modi saranno sempre le persone più importanti e l'esperienza più significativa della mia carriera. Quindi sì, se mai dovessero fare una reunion, adorerei parteciparvi".

Il serial è il remake della sit-com di produzione inglese creata da Ricky Gervais: ambientato a Scranton, più precisamente negli uffici della Dunder Mifflin, il telefilm è girato come un documentario e riprende la giornate di lavoro dei dipendenti dell'azienda, il cui capo è Michael (Steve Carell), molto entusiasta e deciso a convincere la sua troupe che l'ambiente in cui lavorano è sereno ed amato da tutti. Piuttosto che mostrare le qualità dei suoi colleghi, Michael fa invece vedere un gruppo di lavoro sconclusionato e pieno di difetti, se consideriamo la sua ironia fuori posto e le numerose battute che spesso cadono nell'offesa gratuita, nonché la paura del personale di essere licenziati a causa dei tagli perpetrati dall'azienda.

Tempo fa era iniziata a circolare il rumor di un potenziale reboot della serie. Il rumor proviene dall'ex dirigente della NBC Bob Greenblatt, che in un articolo di The Hollywood Reporter ha ammesso di aver discusso questa possibilità insieme a Greg Daniels quasi quattro anni fa: "Sarà stato quattro anni fa, stavo discutendo con Greg di produrre un reboot di The Office, vorrebbe farlo e ha anche alcune idee a riguardo". Bob Greenblatt è diventato nel frattempo dirigente di WarnerMedia Entertainment, azienda responsabile del lancio di HBO Max, servizio streaming della casa de Il Trono di Spade. Non è la prima volta che si parla di un ritorno in TV per The Office, anche lo stesso scrittore della serie si era espresso favorevolmente, dichiarando: "È stata una cosa così perfetta che avrei paura a riprenderla. Abbiamo avuto la possibilità di concluderla come volevamo noi, non è stata cancellata in mezzo ad una run, quindi artisticamente parlando è completa. Detto questo non so nulla, ogni tanto il cast discute che sarebbe bello lavorare di nuovo insieme, ma non penso che sarà mai un reboot stile Will & Grace. Avrei paura di deludere i fan".

Krasinski sarà presto nelle sale di tutto il mondo con A Quiet Place II, sempre da lui scritto e diretto; per maggiori approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale.