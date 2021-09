John Lennon: 50 anni fa usciva 'Imagine', l'album simbolo di una generazione

Il 9 Settembre 1971 John Lennon pubblicava "Imagine", il suo album più iconico che è diventato il simbolo di una generazione. Registrato e confezionato insieme a Yoko Ono e Phil Spector, l'album vede anche la partecipazione di George Harrison, Jim Keitner e Nicky Hopkins.

Il successo fu quasi immediato, nonostante qualche recensione che lo accolse con freddezza come quella pubblicata su Rolling Stone: Imagine raggiunse il primo posto nella classifica inglese, americana ed anche in quella italiana. Negli USA ottenne due dischi di platino e nel Regno Unito un disco d'oro. Nel 2012 è entrato nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi di Rolling Stone, ma come dicevamo poco sopra è stato soprattutto dopo la morte di Lennon del 1980 che è divenuto un simbolo.

La title track "Imagine" è una delle canzoni più famose del mondo ed ancora oggi è riconosciuta come la più rappresentativa dell'autore. Inno di pace suonato puntualmente ad ogni manifestazione, è stato reinterpretato dagli artisti più importanti, tra cui Elton John, Madonna, Lady Gaga ed i Queen ed è stata suonata anche alle Olimpiadi.

Svariati anni fa uscito nelle sale italiane il documentario USA vs John Lennon, ma i Beatles sono presenti anche nell'ultimo album di Drake.