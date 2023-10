John Lennon, l'omicidio del leader dei Beatles diventa la storia di una nuova serie tv

La piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha annunciato oggi John Lennon: Murder Without A Trial, una nuova docuserie in tre parti narrata dal vincitore dell'Emmy Kiefer Sutherland, visto recentemente in The Caine Mutiny di William Friedkin.

Attraverso interviste esclusive a testimoni oculari e foto inedite della scena del crimine, il documentario getta una nuova luce sulla vita e sull'omicidio dell'icona della musica e della cultura John Lennon, nonché sulle indagini e sulla condanna di Mark David Chapman, il suo assassino reo confesso.

John Lennon: Murder Without A Trial offre un esame approfondito dell'omicidio di John Lennon, che nel 1980 ha scioccato e rattristato il mondo: in virtù del Freedom of Information Act la produzione ha ottenuto libero accesso alle informazioni detenute dal Dipartimento di Polizia di New York, dalla Commissione per la libertà vigilata e dall'ufficio del Procuratore Distrettuale. La docuserie include interviste esclusive a testimoni oculari - mai rilasciate prima - e ad alcuni degli amici più stretti di Lennon, che rivelano dettagli scioccanti del suo omicidio.

John Lennon: Murder Without A Trial contiene anche interviste agli avvocati difensori, agli psichiatri, ai detective e ai procuratori di Chapman. Per altri titoli in streaming dedicati al mondo dei Beatles, il consiglio è ovviamente quello di recuperare The Get Back di Peter Jackson.