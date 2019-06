John Malkovich è The New Pope in due nuove immagini della serie di Paolo Sorrentino

HBO ha diffuso sui social network due nuove immagini tratte da The New Pope, la nuova serie di Paolo Sorrentino che continuerà la storia già narrata in The Young Pope e in cui John Malkovich si aggiunge come nuovo protagonista.

Le nuove immagini (in realtà due screen da quello che pare un primo trailer o spot) sembrano mostrarci il momento della proclamazione del personaggio di John Malkovich a nuovo Papa, il cui ruolo all'interno dell'economia della storia rimane tuttora un mistero, così come il collegamento al personaggio di Papa Pio XIII interpretato da Jude Law, che tornerà nella stagione in questione.

Seconda serie di Sorrentino ambientata nel Vaticano, The New Pope è una serie originale targata HBO, Sky e Canal+. Lo show è prodotto da Lorenzo Mieli e Mario Gianapani per Wildsig e o-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro. Sorrentino dirigerà anche gli 8 episodi di questa serie sequel, la cui sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme ad Umberto Contarello e Stefano Bises. Lo show è descritto come una miniserie ambientata nel mondo del papato moderno.

Nel cast di The New Pope torneranno dalla precedente Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, e Maurizio Lombardi, mentre tra i nuovi volti troveremo Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, e Massimo Ghini; ci saranno anche Sharon Stone e Marilyn Manson. Creata dallo stesso Sorrentino, The Young Pope ha debuttato su Sky nell'ottobre del 2016 e a seguire su HBO nel 2017. La serie ha riscontrato un ottimo successo di pubblico e critica, che ha anche permesso a Law di ottenere un Golden Globe per il miglior attore protagonista in una miniserie. La prima stagione si era conclusa con un punto di domanda sul destino del primo papa americano della storia della Chiesa.

Non è ancora noto quando HBO e Sky intenderanno mandare in onda The New Pope, ma presumibilmente la diffusione potrebbe avvenire il prossimo autunno o al massimo nei primi mesi del 2020.