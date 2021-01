John Reilly, la star del General Hospital morta ad 84 anni

John Reilly, il celebre attore televisivo che ha recitato in General Hospital, Passions, e ha preso parte alla serie animata su Iron Man, è venuto a mancare nelle scorse ore. Aveva 84 anni e le cause della sua morte sono ancora ignote.

La notizia è stata diffusa dalla figlia, Caitlin Reilly, che con un accorato post su Instagram ha rivelato la morte dell'amato genitore.

"La luce più brillante del mondo si è spenta. Immagina la persona migliore del mondo. Ora immagina che quella persona sia tuo padre", ha scritto. "Sono così grata che fosse mio. Sono così grata di averlo amato. Sono così grata di aver fatto in tempo a tenerlo stretto e salutarlo. Onestamente non so come farò ad andare avanti ma so che sarà con me".

Nato a Chicago, Reilly ha iniziato la sua carriera di attore negli anni '60 con ruoli da guest star in Death Valley Days, Apple's Way e Gunsmoke. Nel 1974, ha sostituito John Colenback nel ruolo del Dr. Dan Stewart in As the World Turns. I suoi altri ruoli iniziali includevano anche apparizioni in How the West Was Won, Quincy M.E. e il ruolo di Roy Ralston in Dallas.

E' divenuto poi famoso soprattutto per il ruolo di Sean Donely in General Hospital della ABC. È entrato a far parte del dramma diurno nel 1984 e lo ha lasciarto1995. È tornato come Donely nel 2008 nel suo spin-off.