John Simm conferma di far parte del cast dello spin-off di Game of Thrones

Lo spin-off di Game of Thrones continua a prendere forma, a partire dai suoi protagonisti: un nome nuovo, del quale in realtà già si parlava da un po' di tempo, ha infatti confermato di essere coinvolto nel progetto che approfondirà l'universo creato da George Martin.

Si tratta di John Simm, attore che abbiamo già visto all'opera in Life on Mars e Doctor Who. Simm, durante una recente intervista, ha confermato la sua presenza nello show ma ha anche ammesso di non aver mai visto un episodio di Game of Thrones prima della sua 'chiamata alle armi'.

"No, la produzione non mi ha chiesto nulla, ma ho dovuto scaricare ogni singolo episodio e guardarli tutti nel giro di un mese" ha raccontato l'attore quando gli è stato chiesto se, prima di ingaggiarlo, HBO avesse provato a testare la sua competenza in materia.

Simm, comunque, non ha voluto rilasciare anticipazioni sul suo ruolo o sulla serie in generale: "Sono soltanto nel pilot! Vedrete la mia testa decapitata già nel secondo episodio" ha scherzato l'attore, sostenendo di rischiare il licenziamento per queste rivelazioni.

La serie sarà ambientata mille anni prima degli eventi di Game of Thrones, ma è già stato confermato che vi saranno riferimenti a situazioni che tutti conosciamo. Naomi Watts, intanto, è già super-entusiasta di poter prendere parte al progetto.