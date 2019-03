John Slattery sarà il protagonista di neXT, serie Fox sull'intelligenza artificiale

Come riportato in esclusiva dal portale Deadline, John Slattery sarà il protagonista della serie neXT, il thriller drama sviluppato da 20th Century Fox Television, incentrato sull'intelligenza artificiale.

Questo ruolo, come precisa il sito, segnerà il ritorno dell'attore statunitense in un pilot televisivo, dai tempi dell'acclamata serie Mad Men, in cui interpretava Roger Sterling e che gli è valsa ben quattro nomination agli Emmy.

Inoltre, questa sarà la sua prima partecipazione nelle vesti di un personaggio regular, dai tempi della serie drama Jack & Bobby, sviluppata per The CW da Greg Berlanti (la mente creativa dietro al successo di progetti televisivi quali Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow).

L'ingresso dell'attore nel cast, stando alle indiscrezioni, sarebbe stato permesso grazie all'amicizia che lega Slattery al CEO di Fox Entertainment, Charlie Collier.

Scritto da Manny Coto e diretto da John Requa e Glenn Ficarra, neXT viene descritta come una serie "propulsiva", un thriller fortemente basato sui fatti, che pone al centro dell'attenzione la meticolosa ricerca legata all'intelligenza artificiale. Il protagonista, Paul Leblanc (interpretato da Slattery), è un brillante e paranoico ex-CEO di un'azienda tecnologica, che si ritroverà a fare squadra con un'agente della Homeland Cybersecurity (interpretata da Fernanda Andrade), per fermare la primissima crisi globale legata all'avvento delle tecnologie intelligenti, rappresentata da una I.A. capace di evolvere continuamente.

Tutto ciò ci permetterà di riflettere a fondo sulle conseguenze causate da un utilizzo improprio delle tecnologie, arrivando a trasformarci in maniere che mai potremmo immaginare. Il protagonista, erroneamente ritratto dai media come un sociopatico, è in realtà un narcisista con molti soldi a disposizione, capace forse di porre fine ad un evento potenzialmente catastrofico.