John Stamos protagonista della serie Big Shot di David E. Kelley per Disney+

Disney+ ha ordinato una serie composta da dieci episodi e intitolata Big Shot, creata dal produttore esecutivo di Big Little Lies, David E. Kelley e Brad Garrett, star di Tutti amano Raymond. Protagonista dello show, incluso nel pacchetto della piattaforma streaming, sarà John Stamos. La conferma ufficiale è arrivata in queste ore da The Wrap.

Big Shot segue le vicende di un allenatore di basket del college (John Stamos), che dopo essere stato licenziato dal suo lavoro finisce ad insegnare e allenare in un liceo privato frequentato da sole ragazze. Dean Lorey produrrà e scriverà la sceneggiatura, che si basa su un'idea originale di Brad Garrett.

Quest'ultimo lavorerà alla produzione insieme a David E. Kelley e Bill D'Elia.

il primo episodio sarà diretto proprio da D'Elia.



Il trio composto da Kelley, D'Elia e Lorey ha già collaborato in passato, per la serie tv Crazy Ones, uno degli ultimi progetti ai quali ha lavorato Robin Williams, al fianco di Sarah Michelle Gellar. Brad Garrett invece ha recitato in Til Death, show prodotto da Lorey.

John Stamos è famoso per aver interpretato lo zio Jesse nella serie tv Gli amici di papà, recentemente riprese da Netflix col titolo Fuller House.

L'attore interpreterà anche lo che Louis nella versione live action Disney de La sirenetta. Attualmente Brad Garrett recita in Single Parents.

Disney+ è stata trend topic sul web nel giorno della presentazione di HBO Max e attualmente sta lavorando agli spin-off di Rio e L'era glaciale.