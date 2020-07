John Travolta maestro di arti marziali? Ecco il primo, esilarante trailer di Die Hart

Già in passato John Travolta ci aveva mostrato la sua versatilità passando da Grease a Pulp Fiction ad Hairspray e stavolta il ballerino di Hollywood punta a stravolgere nuovamente il pubblico con la nuova serie Quibi Die Hart, di cui sarà protagonista insieme a Kevin Hart e Nathalie Emmanuel.

La serie, com'è evidente già dal titolo, è una sorta di parodia in 10 episodi del celeberrimo Die Hard di Bruce Willis e il gioco di parole nasce dal cognome dell'attore protagonista e dall'improbabile addestramento cui lo sottoporrà proprio Travolta, un maestro di arti marziali davvero unico nel suo genere.

Ad aiutare Kevin a diventare un eroe dei film d'azione, in cui è stanco d'interpretare la spalla di Dwayne Johnson (con ovvio riferimento al loro recente Jumanji: The Next Level), ci sarà anche l'intrepida Missandei di Game of Thrones, che vestirà i panni dell'infallibile ed impassibile assistente di Ron Wilcox (Travolta). Le regole del maestro sono tre: concentrazione massima, castità (visto che sono solo in due nella struttura), e assolutamente cambiare nome... Quale star dei film d'azione vorrebbe mai chiamarsi Kevin?

In attesa di altri dettagli vi lasciamo al trailer nel player in alto, mentre per tutte le novità sul prossimo film con Hart e The Rock vi rimandiamo alle ultimissime dal set di Jumanji 4.