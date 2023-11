John Wick diventa un anime! Il clamoroso annuncio di Chad Stahelski

L'azione ha sempre avuto il potere di attirare ed ammaliare il grande pubblico, grazie agli intriganti risvolti di trama e alle articolate coreografie delle scene di combattimento. Nel cinema contemporaneo, a fregiarsi del ruolo di re del genere troviamo, senza alcun dubbio, l'amatissima saga di John Wick.

I quattro film, incentrati sulle vicende del più astuto e cinico degli assassini interpretato dal celeberrimo Keanu Reeves, hanno lasciato un segno indelebile nella categoria degli action/thriller, presentandoci un killer estremamente abile quanto profondamente umano, capace di trovare nella propria forza di volontà l'arma più letale nel proprio arsenale.

Nonostante i drammatici risvolti finali del quarto capitolo, l'universo di Wick merita di essere approfondito ed espanso, andando oltre l'esclusiva figura del protagonista. A tale esigenza risponde la recente serie tv spin off The Continental, il cui flop fa pensare ad un possibile John Wick 5 per far tornare a risplendere la saga.

Nel 2024 è prevista l'uscita di Ballerina, pellicola con protagonista la Rooney di Ana de Armas che andrà a collocarsi tra gli eventi di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum e John Wick: Capitolo 4. Il franchise, in realtà, offre innumerevoli spunti creativi e Lionsgate sembra manifestare l'intenzione di cogliere ogni possibile opportunità.

A sorpresa, infatti, ospite del podcast The Discourse, il regista delle avventure cinematografiche di John Wick, Chad Stahelski, ha rivelato che è in corso la produzione di un altro spin-off, stavolta in versione anime. Ecco le sue prime dichiarazioni in merito al nuovo progetto, ideato in collaborazione con numerosi talenti giapponesi abili nel genere:

"Non vediamo l'ora di realizzarlo, siamo davvero entusiasti! Amo smisuratamente gli anime giapponesi e credo che siano in grado di raccontare storie interessanti. Quindi, questo nuovo show espanderà il nostro mondo. Sarà puro divertimento", ammette il regista, colmo d'entusiasmo.

"Penso che per la TV in particolare, gli aspetti relativi alla costruzione del mondo e all'azione siano rimasti sempre piuttosto separati - prosegue Stahelski - ma se provassimo a combinarli e a offrire ai fan un mix di entrambi? Anch'io amo la narrazione lenta, tuttavia dopo sei episodi mi piacerebbe che accadesse qualcosa di coinvolgente nelle mie serie. Pertanto, provare a trasferire sul piccolo schermo ciò che facciamo con i lungometraggi sarebbe davvero entusiasmante".

Chad Stahelski ha già idee per eventuali sequel di John Wick, ma al momento sembra completamente focalizzato sulla nuova opera dall'alto tasso di rischio ma al tempo stesso non priva di ambizione. Si tratta di un annuncio sorprendente, quasi fuori dagli schemi della saga: il fascino tipico degli anime e l'adrenalina dell'azione di Wick riusciranno a fondersi in un'amalgama perfetta? Il potenziale è straordinario; non ci resta, dunque, che attendere ulteriori novità.