John Wick, annunciata una nuova serie tv per la saga di Keanu Reeves

Come anticipato tempo fa dal regista Chad Stahelski, Lionsgate ha deciso ufficialmente di iniziare la produzione di una nuova serie su John Wick. Nonostante quanto accaduto in John Wick 4, Michael Burns, vicepresidente di Lionsgate, ha confermato che la serie è in lavorazione e lo studio la sta proponendo a streamer e reti tv.

"Credo che prenderemo uno dei nostri grandi franchise d'azione con Keanu Reeves, penso che sarà una serie televisiva" ha dichiarato Burns durante una Q&A di Morgan Stanley.

Chad Stahelski ha confessato di essere maggiormente coinvolto in questo progetto rispetto a The Continental, la miniserie spin-off, al quale ha lavorato come produttore esecutivo:"Credetemi, tutte le idee su cui il nostro gruppo di scrittori sta lavorando adesso, giuro, mi piacciono tutte. Se mi dicessero domani di fare una qualsiasi di queste direi 'Figo, amico, è un ottimo modo per passare un anno'. Sono tutte idee interessanti e ho idee su come eseguirle tutte. È ciò che ti rende divertente continuare. E stiamo facendo uno show tv di John Wick che, di nuovo, mi tiene impegnato".



Nel frattempo, Ian McShane non guarderà The Continental, come ha confessato lui stesso. La serie, ambientata negli anni '70, ha come protagonista Mel Gibson nel ruolo di Cormac e Colin Woodell nel ruolo di Winston Scott.



Qualche giorno fa è stato rinviato di un anno Ballerina, lo spin-off cinematografico con protagonista Ana de Armas, inizialmente previsto nella primavera 2024.