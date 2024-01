John Wick, Chad Stahelski e Keanu Reeves a lavoro su una nuova serie tv della saga

In attesa di capire se e quando uscirà John Wick 5, il co-creatore della saga e regista Chad Stahelski ha confermato di essere a lavoro su una serie tv di John Wick insieme allo storico protagonista del franchise, Keanu Reeves.

Intervistato per l'ultimo episodio del famoso podcast Happy Sad Confused, Stahelski ha ribadito che lo sviluppo di una nuova serie TV di John Wick è attualmente in corso e che i lavori procedono bene, nonostante siano stati ovviamente rallentati dai doppi scioperi dei lavoratori a Hollywood durante gli ultimi mesi. "In questo momento stiamo cercando di sviluppare una serie TV su John Wick e la Lionsgate è stata molto gentile nel sostenerci", ha dichiarato Stahelski riguardo al progetto. "Sai, eravamo appena entrati nel nocciolo della questione quando si sono verificati tutti questi scioperi."

Quando gli è stato chiesto di chiarire se si riferisse a qualcosa di diverso da The Continental, ha risposto: "Non sarà come The Continental, io e Keanu abbiamo avuto molto poco a che fare con The Continental. Quella serie è stata fatta prima che finissimo John Wick 4. Keanu e io siamo stati consultati un po' su questo e un po' su quello, ma si tratta di un progetto completamente separato dal nostro accordo con Lionsgate. La nuova serie di John Wick che stiamo sviluppando invece... diciamo che ci piacerebbe riportare a bordo alcune delle persone che amiamo. Sarà divertente cercare di scoprire ciò di cui sto parlando, vero? Immagino che ne saprete di più in futuro...".

Ricordiamo che il 7 giugno 2024 uscirà Ballerina, primo spin-off cinematografico della saga con Ana de Armas protagonista e Keanu Reeves di ritorno nel ruolo di John Wick come personaggio secondario. Recentemente, inoltre, è stata anche annunciata la serie tv animata di John Wick.