John Wick, Colin Woodell sarà un giovane Winston nella serie prequel The Continental

Secondo quanto riportato da Variety, Colin Woodell è entrato a far parte del cast di The Continental, serie prequel del franchise cinematografico di John Wick con Keanu Reeves protagonista, e l'attore rivestirà i panni di un giovane Winston, personaggio che nei film ha il volto di Ian McShane. Woodell raggiunge nel cast il protagonista Mel Gibson.

Poco noto al grande pubblico di spettatori, Woodell è apparso in film come Unfriended e in serie del piccolo schermo come ad esempio quella dedicata a The Purge (anche questa una saga spin-off di un grande franchise cinematografico) e come The Flight Attendant, che ha riscosso notevole successo quest'ultimo anno.

Al momento sappiamo molto poco al riguardo, se non che si tratterà di una miniserie in tre episodi scritta da Greg Coolidge e Kirk Ward, che ne saranno anche gli anche showrunner, e che vedrà Albert Hughes (Codice Genesi, La vera storia di Jack Lo Squartatore) alla regia. Quello che sappiamo è che Mel Gibson sarà nel cast di The Continental e che The Continental avrà un budget impressionante.

Stando alla trama ufficiale dello show, The Continental "esplorerà le origini dietro l'hotel per assassini al centro dell'universo di John Wick attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott, che è stato trascinato nello scenario infernale della New York del 1975 per affrontare un passato che credeva di essersi ormai lasciato alle spalle. Winston traccerà una rotta letale attraverso il misterioso mondo della criminalità newyorchese in uno sconvolgente tentativo di impadronirsi dell'iconico hotel che funge da punto d'incontro per i criminali più pericolosi al mondo".

John Wick: Capitolo 4 uscirà nelle sale americane il 27 maggio 2022 mentre per la serie The Continental non è ancora stata rivelata una data di uscita specifica. Keanu Reeves tornerà anche in Matrix Resurrections, dal 1° gennaio 2022 al cinema.