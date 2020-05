John Wick, il creatore al lavoro su due serie TV tratte da videogiochi: scoprite quali

Derek Kolstad, produttore e sceneggiatore noto per essere uno dei creatori di John Wick, ha rivelato degli interessanti piani per il futuro durante una recente intervista con Comicbook.com. Tra le altre cose, sta lavorando a due serie TV basate su videogiochi indipendenti.

"Sto preparando una proposta per una serie basata sul videogioco My Friend Pedro, e anche una tratta da Bendy and the Ink Machine" ha rivelato il produttore.

Sviluppato da DeadToast Entertainment, My Friend Pedro è un grottesco shooter pubblicato da Devolver Digital su Nintendo Switch e PC a giugno 2019 e ora disponibile su tutte le piattaforme. Il videogioco prende il nome dalla banana senziente chiamata Pedro che dà consigli al protagonista per uccidere i suoi bersagli. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di My Friend Pedro.

Bendy and the Ink Machine ha invece fatto il suo debutto nel 2017 su Gamejolt, per poi approdare su Steam, mobile e console nel 2018. Viene descritto come un survival horror in prima persona con elementi puzzle ambientato in uno studio di animazione dove dei terrificanti personaggi hanno preso vita.



Per quanto riguarda i prossimi impegni con i due registi del film con Keanu Reeves, Kolstad ha aggiunto: "Sto lavorando ad A Company Man per David Leitch e ad A Map From Nowhere per Chad Stahelski alla New Line. Sono entrambi remake di film che amo. Poi sto collaborando con Victoria Schwab e Sony per A Darker Shade of Magic."

A proposito del franchise d'azione, vi ricordiamo che Starz sta sviluppando una serie spin-off intitolata The Continental che esplorerà il mondo di John Wick.