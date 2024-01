John Wick, Ian McShane blasta The Continental: 'Non la guarderò'

Ormai, nella Hollywood che conosciamo oggi, è diventato un passaggio inevitabile per tutti i franchise di successo quello di espandersi attraverso produzioni di diverso tipo, tra cui anche le trasposizioni per il piccolo schermo. A tutto ciò si è infatti di recente unito anche John Wick, che ha avuto modo di farci vedere qualcosa in più.

Questo lo si deve alla serie tv The Continental, in cui compare anche un giovane Charon, interpretato al cinema dal compianto Lance Reddick, morto prematuramente.

Indubbiamente lo show ha il merito, essendo colui che estende per la prima volta l'universo di John Wick, di darci per la prima volta uno sguardo diverso di questo mondo, che non sia quindi legato a quello del protagonista della saga cinematografica originale.

Tuttavia non tutti hanno apprezzato questa operazione, e tra loro che anche Ian McShane, membro storico del cast della saga sul grande schermo.

Durante una recente intervista con MovieWeb ha infatti dichiarato, senza mezzi termini: "Non lo guarderò, non ne ho alcuna intenzione. Non ci hanno mai interpellato al riguardo, quindi perché mai dovrei farlo? Ma temo che la loro arroganza sia al di là di ogni immaginazione, quindi auguro loro ogni bene".

Voi che ne pensate delle parole dell'attore? Intanto, se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di John Wick 4.