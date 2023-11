John Wick, la saga si espande con una nuova serie tv: di cosa si tratta?

Lionsgate Television ha tutta l'intenzione di continuare ad espandere il franchise di John Wick oltre la sala cinematografica. Dopo l'arrivo di The Continental su Peacock (da noi è approdata su Prime Video), lo studio ha messo in cantiere una seconda serie televisiva tratta dal mondo dello spietato assassino interpretato al cinema da Keanu Reeves.

"Ancora una volta, credetemi, tutte le idee su cui il nostro gruppo di sceneggiatori sta lavorando ora, vi giuro che mi piacciono tutte", ha detto Stahelski in una nuova intervista concessa a Collider.

"Se domani mi dicessero che dovrò realizzare una qualsiasi di esse, direi: 'Fico, amico'. È un ottimo modo per trascorrere un anno'. Sono tutte idee fantastiche e ho delle idee su come realizzarle. È questo il bello di continuare a farlo. E stiamo realizzando una serie televisiva di John Wick, il che, ancora una volta, mi tiene la mente occupata".

Questa serie sarebbe la seconda ambientata nell'universo di John Wick dopo The Continental, uscito in quest'ultimo periodo su Peacock. Il prossimo capitolo ambientato nel mondo di John Wick sarà Ballerina, il thriller con Ana de Armas in uscita nelle sale cinematografiche la prossima estate. Recentemente, la post-produzione di Ballerina era stata sospesa per via degli scioperi, ma il film dovrebbe rispettare comunque la sua data d'uscita fissata per il 6 giugno 2024.

Ballerina avrà per protagonista il personaggio di Ana De Armas, una delle assassine della famiglia criminale controllate dal Direttore di Anjelica Huston.

"Avere a bordo Len Wiseman e affrontare alcuni dei progetti d'azione da una prospettiva leggermente diversa, vale a dire i pezzi del set, il coinvolgimento dei personaggi, come e cosa vuole fare durante le sequenze d'azione, lo rende piuttosto originale", aveva detto Stahelski in precedenza parlando del film.

"Quindi, non stiamo semplicemente copiando noi stessi in continuazione con il gun-fu o qualcosa del genere. E poiché il personaggio è diverso, avremo una visione diversa delle cose. Ma per quanto riguarda il livello, la competenza o lo stile d'azione? Si. Ho intenzione di assistere ogni volta che posso. E la nostra squadra di stunt 87eleven parteciperà attivamente per aiutare Len in tutte le sue esigenze nelle scene action".