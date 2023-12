John Wick: tutto quello che sappiamo sulla serie tv animata di Keanu Reeves

John Wick diventerà un anime. Dopo l’incredibile annuncio del regista della saga, sui social si è scatenato l’entusiasmo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla serie anime di John Wick.

L’universo che vede come protagonista il killer professionista interpretato da Keanu Reeves sembra essere in continua espansione, dopo la serie tv “The continental” e l’annuncio di John Wick 5, Chad Stahelski ha confermato l’arrivo di un adattamento animato delle avventure dell’assassino. Considerato che l’annuncio è decisamente recente, non esiste al momento alcuna data ne periodo indicativo d’uscita, ma ciò che è sicuro è che Stahelski, da buon appassionato di anime come lui stesso ha ammesso (Una parte di John Wick 4 è molto influenzata da Cowboy Bebop), sarà estremamente coinvolto nel progetto.

Anche in questo caso ancora nessun annuncio ufficiale, ma è sicuro che Lionsgate collaborerà con uno studio di animazione giapponese. Quale? Tra i nomi più indicati c’è A1, che ha realizzato Lycoris Recoil, un prodotto molto simile a John Wick, ma anche Mappa, studio d’animazione molto apprezzato con prodotti di successo anche in occidente (Attack on titan, Vinland Saga e Jujutsu Kaisen). Tra gli altri studios anche Madhouse Studio, Production I.G e Wit Studio. Non ci sono al momento informazioni su trama e eventuali doppiatori. Non resta quindi che attendere ulteriori novità da parte di Chad Stahelski sull’anime di John Wick. E voi cosa ne pensate di questo adattamento? Vi convince? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.