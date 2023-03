John Wick, svelato quando uscirà la serie tv prequel The Continental: arriverà nel 2023?

Abbiamo parlato nel dettaglio del contenuto della scena post credit di John Wick 4, ma grazie alla produttrice Erica Lee dobbiamo tornare a parlare della famosa saga action con protagonista Keanu Reeves puntando i riflettori sull'attesissima serie tv prequel The Continental.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider, infatti, Erica Lee ha confermato che The Continental uscirà su Peacock nel 2023, più nello specifico durante il mese di settembre. Purtroppo la produttrice non ha menzionato un giorno esatto, ma grazie alla sua dichiarazione il cerchio è stato ristretto di molto. Ricordiamo che in Europa, e anche in Italia, The Continental sarà distribuita da Prime Video, quindi se siete fan della saga di John Wick ricordatevi di tenere attivo il vostro abbonamento alla piattaforma per il mese di settembre.

Ambientata sullo sfondo della New York degli anni '70, la mini-serie sarà composta da un totale di tre episodi, ciascuno della durata di 90 minuti. The Continental è interpretato da Colin Woodell nei panni di un giovane Winston (il personaggio che nei film di John Wick è interpretato da Ian McShane) e include nel cast anche Ayomide Adegun nei panni di un giovane Charon (interpretato nei film dal compianto Lance Reddick).

Il franchise di John Wick, lo ricordiamo, continuerà prossimamente con il nuovo film Ballerina, spin-off di John Wick 3 con protagonista Ana de Armas che includerà anche il ritorno di tanti volti noti della saga, da Angelina Houston allo stesso Keanu Reeves.

Per altri contenuti riviviamo insieme il commovente finale di John Wick 4.