Johnnie Walker omaggia Game of Thrones con due whisky da collezione

Game of Thrones è finalmente giunta al termine dopo otto, lunghe stagioni, ma il fascino di Westeros continua a farsi sentire nel nostro mondo: con uno spin-off in arrivo e la promessa di nuovi libri da parte di Martin, quello del Trono di Spade sembra un mondo ancora lungi dal non avere più nuovi aspetti da esplorare.

Ne sono esempio lampante i continui omaggi di cui può fregiarsi la serie scritta da Benioff & Weiss, che anche durante gli ultimi Emmy è riuscita a dire la sua nonostante le tante critiche ricevute dall'ultima stagione. I tributi versati a GoT, però, non si fermano al mondo della serialità televisiva.

È di poche ore fa l'annuncio che Johnnie Walker, la celebre marca di blended scotch whisky, abbia deciso di presentare ai consumatori un'edizione da collezione dedicata proprio allo show tratto dai libri di George Martin: l'edizione in questione recherà il nome di Song of Ice and Fire e sarà composta da due bottiglie, Song of Fire e Song of Ice, dedicate rispettivamente a Casa Targaryen e Casa Stark.

Sulle bottiglie di cui sopra saranno quindi rappresentati un drago per i Targaryen e un metalupo per gli Stark, mentre gli striding men marchio di fabbrica di Johnnie Walker sembreranno in procinto di affrontarsi quando posti l'uno di fronte all'altro. Che dire: decisamente una buona idea nel caso in cui abbiate voglia di fare un brindisi in onore di Bran lo Spezzato o alla memoria di Daenerys Targaryen.

Le polemiche su GoT comunque non sembrano arrestarsi: recentemente Nathalie Emmanuel, la Missandei della serie, ha ammesso che si sarebbe aspettata più rappresentazione della diversità in queste ultime stagioni. Lo stesso George Martin, inoltre, ha spiegato che ciò che vedremo nei prossimi libri sarà diverso da quanto visto nell'ottava stagione.