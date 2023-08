Johnny Depp e Amber Heard conquistano Netflix: il divorzio fa numeri da record

Depp contro Heard, la docuserie disponibile su Netflix che ripercorre la lunga querelle giudiziaria di Johnny Depp e Amber Heard ha fatto registrare un grande successo sin dal suo esordio. Divisa in tre parti, approfondisce la battaglia legale presentando le testimonianze di entrambi e riflettendo sul ruolo dei social media.

Il processo ruotava intorno alle accuse di diffamazione nei confronti di Depp e Heard.



Depp aveva sporto denuncia per diffamazione contro Heard, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari. Heard aveva presentato una controdenuncia contro Depp chiedendo 100 milioni di dollari di danni: alla fine Johnny Depp ha vinto il processo in seguito al verdetto della giuria.



Presentata in anteprima il 16 agosto su Netflix, la docuserie ha alimentato ulteriormente le discussioni intorno ad un processo che si è svolto anche sui media e i social. Secondo i dati forniti da Samba TV, la première di Depp contro Heard è stata vista da 1,1 milioni di nuclei familiari nei primi cinque giorni di presenza su Netflix, diventando anche la serie in vetta alle classifiche negli Stati Uniti.



Un risultato impressionante se paragonato ad altri prodotti in qualche modo simili e capaci di attirare l'attenzione del pubblico come Harry e Meghan (915.000 visioni) o Britney contro Spears (979.000). Emily Cooper, creatrice dello show, ha dichiarato:"Ho trovato davvero interessante il fatto che tutti potessimo guardare la stessa cosa e avere risposte e opinioni completamente diverse rispetto alle prove che venivano presentate. Ci sono molti modi di guardare la verità in una società".



Scoprite i prossimi progetti cinematografici di Johnny Depp, tornato a Cannes con Jeanne du Barry come film d'apertura qualche mese fa.