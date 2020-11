Johnny Depp, è clamore per l'ultima foto: dopo il processo si mette 'dietro le sbarre'

Da qualche settimana Johnny Depp era atteso in Polonia al Cameraimage Festival, che si è tenuto in forma virtuale e in cui l'attore di Pirati dei Caraibi avrebbe dovuto ricevere un premio. Dopo la recente sconfitta in tribunale nella causa per diffamazione intentata nei confronti del Sun, la star ha affrontato con ironia la questione.

Johnny Depp ha infatti condiviso una foto, scattata nella sua isola privata alle Bahamas, che possiamo vedere anche nei tweet in calce alla notizia, con il premio ricevuto a distanza come "attore dalla sensibilità visiva unica". Nell'immagine l'attore mostra orgoglioso l'omaggio del festival polacco, da quella che appare come una cella. Il riferimento alle sue vicissitudini giudiziarie, conoscendo il personaggio, sembra evidente, così come la volontà di sdrammatizzare. La star, infatti, è sorridente e indossa bandana e occhiali da sole.

Il film presentato al Cameraimage Festival, dedicato alla fotografia cinematografica, è Minamata, in cui Johnny Depp interpreta il fotografo W. Eugene Smith, celebre reporter della seconda guerra mondiale.

"Il rapporto tra l'attore e il direttore della fotografia è fondamentale" ha scritto l'attore di Pirati dei Caraibi in una nota. "Si potrebbe anche dire che la cosa più importante, considerando che il cinema, più di ogni altra cosa, è un mezzo visivo."

La battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard, intanto, continua, e l'attrice ha recentemente rivelato di essere in possesso di prove schiaccianti.