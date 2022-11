Johnny Depp 'duetta' con Rihanna: l'attore parteciperà a Savage X Fenty Show Vol.4!

Per Johnny Depp è un momento di rivalsa: dopo esser stato al centro dell'attenzione negli ultimi tempi soltanto per le sue vicende private, con il processo contro Amber Heard a tener banco sulle principali testate di gossip, l'attore de La Fabbrica di Cioccolato è pronto a tornare a fare ciò che sa fare meglio, cioè recitare... E non solo!

Dopo averci presentato un'inedita versione sbarbata di Jack Sparrow, infatti, l'ex-Cappellaio Matto di Alice in Wonderland è stato annunciato come parte integrante della prossima stagione di Savage X Fenty, il fashion show ideato da Rihanna e distribuito da Amazon Prime Video per pubblicizzare il marchio di moda della cantante di Umbrella.

Un'incursione nel mondo della moda per Depp, dunque, che a quanto pare non si limiterà a sfilare, ma anche a recitare in un vero e proprio ruolo da protagonista; quello del nostro Johnny non è, d'altronde, il primo nome noto di Hollywood ad essere apparso tra i credit dello show di Riri, ma l'attenzione mediatica di cui ha goduto (in parte suo malgrado) Depp negli ultimi mesi attribuisce alla cosa un grado d'interesse senz'altro un filo più alto.

Cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questo Volume 4 del Savage X Fenty Show? Diteci la vostra nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Depp è apparso di nuovo in tribunale... Ma stavolta senza Amber Heard!