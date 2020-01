Johnny Depp ospite da Maria De Filippi a C'è Posta Per Te

Maria De Filippi inaugura alla grande la nuova stagione di C'è Posta Per Te con degli ospiti d'eccezione come gli attori Johnny Depp e Can Yaman per la prima puntata.

Sabato 11 gennaio su Canale 5 andrà in onda in prima serata la prima puntata della nuova stagione di C'è Posta Per Te, condotta, come sempre, da Maria De filippi.

Ma la Maria nazionale, che già da anni ci ha abituato a ospiti di un certo calibro per il suo show, negli ultimi tempi ci sta regalando dei grandi nomi del grande e piccolo schermo, come Dustin Hoffman, Julia Roberts, Patrick Dempsey, Richard Madden, Chris Hemsworth e... Ora anche Johnny Depp.

L'interprete di Jack Sparrow (scusate, Capitan Jack Sparrow) e Edward Mani di Forbice, che è stato qui in Italia di recente per promuovere uno dei suoi ultimi film, Waiting for the Barbarians, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, presenzierà alla prima puntata assieme all'attore turco Can Yaman (Bitter Sweet - Ingredienti d'amore).



Depp è ancora impegnato nella battaglia legale contro la sua ex-moglie, l'attrice di Aquaman Amber Heard, ma lo rivedremo presto sul grande schermo nel terzo capitolo di Animali Fantastici, in uscita al cinema il 12 novembre 2021.