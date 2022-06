Johnny Depp salvato a processo da Saul Goodman nell'esilarante fan-art di Better Call Saul

Com'era prevedibile, la fine del processo per diffamazione contro Amber Heard, conclusosi in favore di Johhny Depp, ha portato con sé tante esultanze ma anche tanta ilarità ed euforia, soprattutto grazie ai meme (copiosi) che stanno circolando sui social. Ma questo in particolare col protagonista di Better Call Saul li batte tutti.

E alla fine la ragione fu di Johnny Depp. Dopo più di un mese e mezzo di dibattimenti, la giuria è arrivata a una condanna per Amber Heard – trovate qui l’ammontare esatto dei risarcimenti a Johnny Depp, con l’avvocata dell’attrice che dà già Amber Heard come insolvente – riportando così l’ex marito sulla cresta dell’onda in poche ore. Per molti, la maggioranza in realtà, non c’erano dubbi, ma una riabilitazione in sede processuale era fondamentale affinché le grandi major possano tornare a offrirgli grandi ruoli in grandi franchise. Sempre ammesso che lui voglia riprenderseli, considerando le parole spese su Disney.

E mentre abbondano sui social spezzoni e citazioni dei suoi film in qualche modo correlate all’esito del processo – su tutte “Ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi catturato Capitan Jack Sparrow”, ma anche “Stavi sul serio dicendo la verità” (entrambe proprio da Pirati dei Caraibi, primo e secondo capitolo) – un meme in particolare sembra aver spopolato a mezzo social. A condividerlo (e probabilmente a realizzarlo) persino una delle pagine dei fan più famose nel panorama della serialità AMC. Stiamo parlando di Breaking Bad Zone, che ovviamente nell’ultimo periodo aveva tutta l’attenzione focalizzata sulla sesta stagione di Better Call Saul.

Ed è proprio Saul Goodman infatti, ad apparire a fianco del suo “assistito” – lo stesso Depp – in questo fotomontaggio che lo ritrae nell’aula di tribunale più tristemente o forse ora onorevolmente nota degli ultimi tempi. La foto originale, come potete vedere nel post in calce all’articolo, è presa direttamente da uno dei tanti scatti degli ultimi giorni, mostrandoci infatti Johny Depp sullo sfondo e anche Amber Heard, sfocata, in primo piano. Non sappiamo quanto possa essere (davvero) lusinghiero avere Saul come proprio avvocato, considerando le sue frequentazioni. Ma una cosa, ora e finalmente, è certa per Johnny Depp che ha condiviso una lettera toccante, dal canto suo. Ovvero: “It’s all good, man!”.