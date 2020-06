Johnny Depp torna al doppiaggio, per una serie di animazione tutta italiana: Puffins!

Sebbene sia balzato all'attenzione per il burrascoso divorzio con Amber Heard, nella cui storia sono entrati a sorpresa anche Cara Delavigne ed Elon Musk, non dobbiamo scordarci che Johnny Depp è in realtà un attore dal multiforme ingegno, capace di dare il meglio anche in progetti fuori dalle righe come Puffins.

Sul suo curriculum di doppiatore figurano infatti produzioni come Rango di Gore Verbinski e La Sposa Cadavere di Tim Burton, ma stavolta l'istrionico attore ha deciso di optare per una serie animata prodotta dalla Iervolino Entertainment. Il fondatore della compagnia italiana si è detto orgoglioso di poter accogliere un attore come Depp in quella che sarà una webserie di 250 puntate, dalla durata di cinque minuti ciascuna.

La storia si concentrerà sulle avventure di un gruppo di simpatici uccellini che dovranno fare i conti con il mondo circostante. Verranno "promossi messaggi positivi, temi come l'eguaglianza di genere e di etnia, e la salvaguardia dell'ambiente".

Andrea Iervolino ha commentato con: "Siamo davvero felici di riunirci con Jonny per un secondo progetto. Cimentarsi in un progetto innovativo e d'avanguardia come questa serie composta da brevi episodi, al fianco di Johnny, mi ha convinto a dare risalto ancora più risalto ai generi sperimentali e alla fusione di più format. Sono molto grato per il fatto che Johnny abbia creduto nel progetto e abbia voluto condividere con gentilezza le sue idee artistiche: stanno fornendo un valore aggiunto concreto all'universo di Puffins".

Depp ha collaborato con Iervolino anche in occasione del film diretto da Ciro Guerra Waiting for the Barbarians, in cui compare insieme a Robert Pattinson. La pellicola verrà lanciata prossimamente, dopo il posticipo dovuto alla pandemia, mentre per Puffins non è ancora presente un periodo di uscita. Per un tuffo nel passato vi consigliamo il nostro approfondimento sulla carriera di Johnny Depp.