Johnny Depp v Amber Heard, il documentario Netflix ha una data d'uscita!

A poco più di un anno di distanza dal verdetto del processo di Johnny Depp contro Amber Heard, Netflix ha preparato un resoconto completo in forma di documentario sulla vicenda che ha tenuti incollati ai tabloid i fan della star di Hollywood. Il processo è durato diverse settimane e non sono mancati i colpi bassi, ora il tutto rivivrà in streaming.

Nelle ultime ore Netflix ha diffuso in streaming un primo trailer per la serie in tre parti, rivelando che debutterà sulla piattaforma il 16 agosto. Come si può vedere nel trailer, il documentario si concentrerà non solo sul processo stesso, ma getterà uno sguardo sulle ripercussioni nel mondo della cultura e la sua influenza nei social media. Il caso giudiziario è stato il primo a diventare veramente virale su TikTok, diventando un evento mediatico globale mai visto prima sui social.

Di seguito la descrizione di Depp v Heard riportata dal colosso dello streaming: "Depp v Heard è una serie in tre parti che esamina il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l'attenzione del mondo ed è diventato il primo processo al mondo virale su TikTok. Mostrando entrambe le testimonianze fianco a fianco per la prima volta, questa serie esplora questo evento mediatico globale, mettendo in discussione la natura della verità e il ruolo che svolge nella nostra società moderna". La serie è diretta da Emma Cooper e prodotta da Bitachon 365 e Empress Films.

Al termine del lungo processo giudiziario, la giuria alla fine ha trovato Heard colpevole di tre accuse di diffamazione e l'ha condannata a risarcire Depp con 10 milioni di dollari per danni compensativi e 5 milioni in danni punitivi mentre hanno anche trovato Depp responsabile di un capo d'accusa per diffamazione verso Heard e lo ha condannato a versare 2 milioni di danni. Mentre entrambe le parti hanno presentato documenti inizialmente per gli appelli, hanno finito per risolvere il caso fuori dall'aula nel dicembre dello scorso anno con Heard che ha pagato Depp 1 milione di dollari, che l'attore ha poi versato in beneficenza.

Non resta che mettersi comodi e attendere il 16 agosto per rivivere questo strano ma affascinante processo.