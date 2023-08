Johnny Depp v Amber Heard: ricordate la storia del cane? Finalmente il caso è chiuso

Dopo il successo di Depp contro Heard su Netflix, dedicato al processo per diffamazione intentato dall'attore nei confronti della sua ex-moglie, i due volti di Hollywood sono ormai al centro della discussione social e nelle ultime ore è tornata in tendenza anche un'altra strana vicenda che li aveva coinvolti, quella del cane di Amber Heard.

Sono, infatti, passati otto anni da quando Amber Heard si è trovata nei guai con il governo australiano dopo che la star aveva importato i suoi cani nel Paese. Ora il dramma dei cuccioli si è concluso ufficialmente, dopo che è stato annunciato che la star di Aquaman non sarà processata per il reato commesso.

Il Dipartimento australiano dell'agricoltura, della pesca e dell'ambiente ha rilasciato una dichiarazione sul proprio sito web in merito all'indagine condotta nei confronti dell'attrice. Dopo aver collaborato con le agenzie australiane e non, il Commonwealth Director of Public Prosecutions ha deciso di non intraprendere alcuna azione legale nei suoi confronti.

Nel frattempo, tutto quello che dovete sapere su Depp contro Heard.

"Non saranno avviate azioni penali nei confronti dell'attrice Amber Heard per le accuse relative alla sua condanna per l'importazione illegale di due cani in Australia nel 2015. Il dipartimento ha collaborato con le agenzie, sia in Australia che all'estero, per indagare su queste affermazioni contro la signora Heard. Un memoriale di prove è stato consegnato al Commonwealth Director of Public Prosecutions, che ha preso la decisione di non procedere in questo caso avendo applicato la Prosecution Policy del Commonwealth".

Per chi non avesse seguito la vicenda, nel 2015, la Heard è volata in Australia con un jet privato perché l'ex marito Johnny Depp era impegnato nelle riprese del quinto film dei Pirati dei Caraibi a Brisbane. Secondo ET, i cuccioli dell'attrice Pistol e Boo non erano passati per la dogana e l'attrice è stata anche accusata di aver prodotto un documento falso.

L'Australia ha leggi severissime sulla biosicurezza, la cui violazione può comportare pene altrettanto severe. Page Six ha riportato che il ministro dell'Agricoltura dell'epoca, Barnaby Joyce, aveva dato alla coppia di celebrità un ultimatum: riportare i cani negli Stati Uniti o sottoporli a eutanasia. Depp e Heard hanno pubblicato un video in cui si scusavano per le loro azioni e riconoscevano che queste leggi erano volte a proteggere la biodiversità e l'ecosistema australiano.