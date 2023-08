Johnny Depp vs Amber Heard, tutto quello che c'è da sapere sul film in arrivo su Netflix

Il documentario Johnny Depp vs Amber Heard sarà diviso in tre parti e distribuito sulla piattaforma streaming di Netflix. Uno dei processi mediatici più seguiti negli ultimi anni, da organi d'informazione tradizionali e social come Twitter e TikTok. Scopriamo tutti i dettagli della serie documentario, che sarà ricca di contenuti.

Johnny Depp vs Amber Heard approfondirà il ruolo dei social media nel corso del processo, sollevando quesiti in merito alle conversazioni e alle opinioni del pubblico e sulla possibilità che abbiano influenzato l'esito del percorso giudiziario.



Un occhio critico su interazione tra giustizia, media e percezione pubblica. Johnny Depp vs Amber Heard offre un'esplorazione avvincente di un caso che si è riverberato oltre i confini dell'aula del tribunale. Nel frattempo è stato pubblicato il trailer.



Johnny Depp vs Amber Heard sarà disponibile dal 16 agosto su Netflix e proporrà agli spettatori un punto di vista più ampio sulla vicenda che ha tenuto banco per parecchi mesi e che ha visto contrapposti la star di Hollywood Johnny Depp e l'ex moglie e collega Amber Heard. Johnny Depp ha devoluto in beneficenza i soldi del risarcimento vinti nel processo contro l'attrice.



La star di Pirati dei Caraibi e Heard si conobbero sul set di The Rum Diary e intrapresero una relazione dal 2012 al 2016, con il matrimonio celebrato nel 2015 a West Hollywood. Un anno dopo la richiesta di divorzio di Heard, che accusò Depp di violenze fisiche.

Lo scorso anno Johnny Depp ha vinto il processo nel quale era imputato.