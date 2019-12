Johnny Galecki, star di The Bing Bang Theory, celebra la nascita del primo figlio

Johnny Galecki e la compagna Alaina Meyer sono diventati genitori! L'attore, che i fan di The Big Bang Theory conoscono per la parte di Leonard Hofstadter, ha celebrato il lieto evento condividendo la notizia su Instagram.

"Con cuori colmi di gratitudine, diamo il benvenuto al nostro bel figlio in questo mondo incredibile. Vi ringraziamo per tutto l'affetto e il supporto", ha scritto Galecki a corredo di una foto in bianco e nero in cui lui e la fidanzata accarezzano le manine del primogenito. Come sempre, trovate l'immagine in calce all'articolo.



La coppia, che ha reso pubblica la propria relazione nel settembre del 2018, ha scelto di chiamare il bambino Avery, come annunciato nelle scorse settimane, anche in questo caso via Instagram.



Intanto, Galecki, che aveva pubblicato un video del dietro le quinte di The Big Bang Theory, dimostrando tutto il suo attaccamento alla sit-com che lo ha visto protagonista per ben dodici stagioni, sta iniziano a guardare al futuro. Tra i nuovi progetti, infatti, segnaliamo una serie sugli esport per la NBC. In questa fase, l'attore è impegnato con la scrittura dello show, in compagnia di Anthony Del Broccolo, uno degli sceneggiatori di punta di TBBT.

L'emittente dovrebbe avere già ordinato il pilot e dalle prime descrizioni emerse sembra che si concentrerà su cosa "significa trovare finalmente 'la propria tribù' dopo anni in cui ci si è sentito sempre come un estraneo".