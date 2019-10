Johnny Galecki di The Big Bang Theory sta scrivendo una serie TV sugli eSport

Da protagonista di The Big Bang Theory a scrittore della nuova serie comedy di NBC. Potrebbe essere questo il percorso di Johnny Galecki, che dopo la fine di The Big Bang Theory, conclusasi quest'anno dopo 12 stagioni, in cui interpretava Leonard Hofstadter, ora potrebbe diventare autore di una nuova serie dedicata agli eSport.

Si tratta di un nuovo show, il cui titolo dovrebbe essere The Squad, scritto per l'appunto dall'ex star di The Big Bang Theory Johnny Galecki e da Anthony Del Broccolo, uno degli sceneggiatori di punta della stessa comedy, che sarà incentrata su un gruppo di amici con la passione per gli eSport, anche se il cast non è stato ancora reso noto.

NBC avrebbe già ordinato il pilot, che viene descritto come "un modo di scoprire di cosa significa trovare finalmente "la propria tribù" dopo anni in cui ci si è sentito sempre come un estraneo".

Il mondo degli eSport sta ricevendo sempre più attenzione da parte della TV, dopo che anche CBS ha annunciato di aver ordinato il pilot di una serie autobiografica basata sull'ex proprietario di Echo Fox, Rick Fox, che parlerà di un ex giocatore di basket che ha comprato una società che si occupa di eSport nel tentativo di riconnettersi con suo figlio.

Anche durante l'ultima stagione di Ballers, su HBO, il protagonista stava pensando di darsi al pro gaming a tempo pieno, e l'episodio in questione includeva una serie di cammeo dedicati a League of Legends.

Che ne pensate? Vi farebbe piacere se la serie di Galecki e Del Broccolo diventasse realtà?