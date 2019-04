Joker si rivela nel teaser trailer degli episodi finali di Gotham

Si sta avvicinando rapidamente la fine di Gotham, la serie prequel di Batman, e per celebrare il primo aprile la rete ha rilasciato il primo teaser dei prossimi due episodi finali della quinta e ultima stagione dello show, con il ritorno di Cameron Monaghan nelle inquietanti vesti del villain più temuto nell'universo di Batman.

Dopo le anticipazioni del ritorno, il video mostra Jeremiah sfigurato dall'acido della ACE Chemicals, e completamente calvo a causa proprio degli effetti della caduta nella vasca e dell'impossibilità di poterlo rappresentare con i capelli verdi.

Nel filmato si sente distintamente anche la risata celebre del Joker, colpito ad una mano dal Batarang.





Il cast di Gotham vede Ben McKenzie nei panni di Jim Gordon, Donal Logue in quelli di Harvey Bullock, David Mazouz è Bruce Wayne mentre Camren Bicondova è Selina Kyle.

E la stagione finale di Gotham si concluderà proprio con la definitiva trasformazione di Bruce Wayne - di cui abbiamo visto il possibile look finale - nel celebre Crociato Incappucciato, Batman.



Cameron Monaghan è diventato noto sul piccolo schermo per il ruolo di Ian Gallagher nella serie tv Shameless. Dal 2015 interpreta il personaggio di Jeremiah Valeska, futuro Joker, nella serie tv Gotham.

La serie è basata sui personaggi della DC ed è prodotta dalla Warner Bros.

Nonostante riguardi personaggi della DC, la serie non appartenere all'universo televisivo di Arrow, l'Arrowverse, come diversi altri show, nati come spin-off proprio della serie con protagonista Oliver Queen.