Joker di Rivia nel nuovo mash-up tra The Witcher e il cinecomic con Joaquin Phoenix

In tredici giorni di permanenza su Netflix, The Witcher con Henry Cavill ha ottenuto un successo incredibile da parte del grande pubblico, che l'ha premiata come uno degli show più richiesti di sempre della piattaforma, spinta soprattutto dai fan hardcore dei videogiochi e dei romanzi di Andrzej Sapkowski.

Lato cinematografico, invece, altro successo incredibile dell'anno, tra i più discussi e dibattuti esattamente come The Witcher, è stato senza dubbio il Joker di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, che ha sfondato la soglia del miliardo di dollari divenendo il film vietato ai minori con il maggior incasso di sempre, senza contare tutto l'endorsement critico e il favore (e fervore) dei fan.



Pensando proprio al successo come punto di contatto tra le due produzioni, allora, un fan ha pubblicato via Twitter un mash-up tra il Joker di Phoenix e il Geralt di Rivia di Henry Cavill, truccando il secondo come il primo, togliendo l'articolo al titolo di The Witcher e impostando il font esattamente come quello di Joker. Risultato è Witcher, la storia d'origini del Joker di Rivia.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di The Witcher di Netflix e alla recensione di Joker. Fateci sapere cosa ne pensate di questo mash up e se vi sono piaciuti i due titoli uniti insieme nell'immagine.