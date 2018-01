Jon Bernthal farebbe squadra con un Avenger in particolare dell'UCM

Il suo personaggio,, ha fatto irruzione nella serialità televisiva di casa Netflix durante la seconda stagione dicon Charlie Cox. Eppure in tanti hanno sperato di vederlo sul grande schermo, magari in uno degli ultimi due film suglidei fratelli Russo. Con chi si sarebbe potuto mai schierare il

Lo abbiamo visto prendere a pugni altri detenuti durante il periodo di prigionia e uscirne comunque vivo dall’uno contro tutti. Lo abbiamo visto tenere testa al diavolo di Hell's Kitchen e affrontare con le mani legate persino il temibile Wilson Fisk. Nel periodo in cui il sogno di vedere riuniti al cinema gli eroi dei Marvel Studios e gli X-Men della 20th Century Fox sembra diventare sempre più un progetto reale, quanti non hanno immaginato di poter vedere l’antieroe più crudo della storia dei fumetti in un team-up con gli Avengers?

Durante l’ACE Comic Con in Arizona Jon Bernthal è intervenuto con il collega Ebon Moss-Bachrach, David Lieberman nella prima stagione di The Punisher, rispondendo ad una delle domande più curiose del panel: con chi avrebbe formato un’alleanza nell’Universo Cinematografico Marvel?

“Sono innamorato di Tom Holland (Spider-Man, ndr), capite cosa intendo? È il mio tipo”.

A proposito della riconoscenza che l’attore ha nei riguardi del personaggio interpretato in ben due serie e delle motivazioni che lo portano a preferire l'interprete di Spider-Man:

“Non ho alcuna aspirazione o desiderio nel fare qualcosa che vada oltre ciò che sto già facendo. Amo questo personaggio, credo in lui, è nel mio DNA, mi sento onorato di interpretarlo e voglio continuare a farlo. In tutta onestà non c’è alcuna parte di me che mi porti a dire ‘Oh, spero di far parte dei film’. Sarà quel che sarà. Detto questo, c’è un personaggio ed un attore di cui ho massimo rispetto nell’Universo Marvel e senza dubbi è Tom. È allo stesso tempo una brava persona ed un grande attore. Fa tutte quelle scene da sé, è un atleta folle, ha una grande famiglia alle spalle e posso solo stravedere per lui”.

I due attori hanno avuto modo di collaborare di recente nella stessa pellicola, intitolata Pilgrimage. Rivedremo comunque Jon Bernthal nella seconda stagione di The Punisher annunciata ad inizio dicembre, mentre Tom Holland sarà prossimamente nei cinema nel ruolo del tessiragnatele in Avengers: Infinity War.