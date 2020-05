Jon Bernthal e Lucas Hedges star della nuova serie di B.J. Novak

FX ha ordinato una serie antologica della durata di mezz'ora creata da B.J. Novak, star di The Office, che vedrà nel cast anche Jon Bernthal, Lucas Hedges e Kaitlyn Dever. Lo show, al momento senza titolo, utilizzerà l'attualità per raccontare storie guidate dai personaggi sul mondo e la contemporaneità che viviamo al giorno d'oggi.

Ogni episodio presenterà un cast diverso e l'autore B.J. Novak ha già realizzato le prime due puntate. Nel primo episodio Lucas Hedges guida il cast insieme a Kaitlyn Dever, O'Shea Jackson Jr., George Wallace e Ed Asner mentre nel secondo Jon Bernthal affianca Boyd Holbrook, Amy Landecker e Beau Bridges.



B.J. Novak ha rilasciato qualche parola in merito al progetto FX:"Eccitati, entusiasti, onorati: queste sono le parole di ogni comunicato stampa e non riesco a credere a quanto li condivida. Questo è il mio show dei sogni e FX è il luogo dei sogni per realizzarlo. Quando l'ho portato su FX mi chiedevo se fossi andato troppo lontano, e mi dissero che potevo andare oltre. Non vedo l'ora d'iniziare" conclude nella nota.

FX ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale, elogiando B.J. Novak:"Siamo stati ammiratori di B.J. Novak per diverso tempo. Abbiamo adorato la sua svolta creativa nel formato antologico e ha realizzato due episodi fenomenali. Non vediamo l'ora di andare in produzione per il resto della stagione e sostenere l'ambiziosa visione di B.J Novak per questo progetto" ha dichiarato Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX Entertainment.

Star di The Punisher, Jon Bernthal ha dichiarato di non aver nessuna intenzione di abbandonare il ruolo mentre lo scorso anno, l'altra star Lucas Hedges dichiarò di non aver alcuna intenzione di recitare in un film di supereroi.