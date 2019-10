Jon Bernthal scoppiò in lacrime dopo l'addio a The Walking Dead

Il mondo di The Walking Dead non è stato morbido con Shane: il personaggio di Jon Bernthal, oltre ad esser stato tra i primi ad abbandonare lo show (esattamente come accadeva nel fumetto di Kirkman) risulta essere ancora oggi tra i più odiati di sempre dai fan.

Nonostante ciò, Bernthal sembra aver conservato un ottimo ricordo del set e dei suoi colleghi: l'attore ha infatti raccontato di non aver preso benissimo l'addio del suo personaggio, tanto da commuoversi fino alle lacrime una volta tornato sul set a salutare i suoi compagni di viaggio.

"Entrai sul set, ed era qualcosa come una passeggiata di un paio di miglia (io e Sarah Wayne Callies ci passeggiavamo sempre, arrivavamo sempre presto e passeggiavamo), entrai e lei mi disse: 'Entra, ti stanno aspettando tutti!' E vidi l'intero set. Erano tutti alla fattoria di Hershel, poi l'avrebbero bruciata completamente e tutta quella roba che successe dopo. E ricordo di non esser potuto entrarci, perché ormai era una cosa loro. Mi sedetti su una roccia e li guardai lavorare. Potrei aver versato un paio di lacrime, perché mi mancavano davvero" ha raccontato Jon Bernthal.

L'attore ha recentemente ricordato anche il giorno in cui sostenne il provino proprio per la parte di Shane. Un suo collega di The Walking Dead, invece, ha parlato di quando pensò addirittura di abbandonare la recitazione.