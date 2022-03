Jon Bernthal, la star di The Punisher celebra l'arrivo della serie su Disney+

Negli Stati Uniti lo scorso 16 marzo le serie Marvel prodotte da Netflix si sono trasferite su Disney+ e tra queste naturalmente, rientra a pieno titolo anche The Punisher. Per tale ragione, con un post sui social Jon Bernthal ha voluto celebrare la nuova casa scelta per Frank Castle.

L'account Twitter di The Punisher ha recentemente twittato un paio di immagini della serie che annunciavano l'arrivo dello show nella Casa di Topolino, dicendo: "La vendetta ha sempre le sue conseguenze. ThePunisher della Marvel è ora in streaming su DisneyPlus". Al che Bernthal ha risposto: "Bene. Ole. Frank" come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce alla notizia.

Sono molti quelli che sperano nell'effettivo passaggio di The Punisher all'MCU, cosa accaduta di recente con il Daredevil di Charlie Cox. Da tempo infatti si susseguono voci più o meno plausibili a tal riguardo e sebbene Jon Bernthal si sia sempre detto pronto per un ritorno in grande stile nei panni di Frank Castle, per ora nulla di concreto sembra essere entrato in produzione.

"Il personaggio è molto dentro me ormai. Detto questo, so anche quanto sia importante questo personaggio per così tante persone. Semplicemente non voglio vedere il personaggio gestito in modo leggero. Vorrei farne parte solo se fosse fatto nel modo giusto. È un personaggio straordinariamente oscuro che non sta cercando di sfuggire a quell'oscurità. Penso che sia una strada davvero difficile da percorrere in questi giorni. Mi piacerebbe farlo se potessimo farlo bene. Non si tratta solo di non farlo, si tratta di farlo bene".

Voi che ne pensate? Vedremo ancora Frank Castle nel MCU? Ditecelo nei commenti.