John Cena anticipa Peacemaker: 'Ci sarà una complicata relazione con suo padre'

La nuova anteprima di Peacemaker ha ricordato ai fan DC che manca pochissimo all'esordio della serie tv di HBO Max sequel di The Suicide Squad, e adesso il suo protagonista John Cena ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti sui temi della storia.

In una nuova intervista per SFX Magazine, l'attore ha dichiarato che il tema principale di Peacemaker sarà quello della famiglia, in particolare in relazione al rapporto padre-figlio:

"Mi piace molto la dinamica tra Chris e suo padre. Va a toccare una sfera molto importante e allo stesso tempo universale, qualcosa con cui tutti noi possiamo relazionarci: la famiglia disfunzionale. In Peacemaker, incontrerete molte tematiche con le quali le persone possono relazionarsi, ma il tema portante direi che sia quello della famiglia: questa storia ci ricorda quanto la famiglia sia importante, quanto sia importante che i nostri familiari approvino quello che facciamo o quello che ci piace, quanto l'educazione con la quale siamo cresciuti riesca a plasmare le persone che diventeremo. Ma allo stesso tempo ci racconta quanto sia difficile lasciarsi indietro quelle cose, quanto sia difficile allontanarsi dalla propria famiglia. Sarà davvero bello vedere come il pubblico reagirà."

Per altre letture, date un'occhiata al trailer ufficiale di Peacemaker. La serie uscirà su HBO Max dal 12 gennaio, mentre per l'Italia non è ancora stata stabilita una data ufficiale.