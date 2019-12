Jon Cryer commenta le gesta del suo Lex Luthor in Crisi sulle Terre Infinite

Dopo aver scoperto il destino di uno dei Lex Luthor del multiverso, vediamo come Jon Cryer ha commentato le gesta del suo Lex di Terra-38 in questi primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite.

Da qui in poi, occhio allo spoiler.



Nella terza parte del corssover, c'è stata la distruzione del multiverso. Per fortuna, Pariah (Tom Cavanagh) è riuscito a trarre in salvo i 7 Paragon, trasportandoli nel Vanishing Point, un luogo (già visto in Legends of Tomorrow) che esiste al di fuori dallo spazio e del tempo e per questo è al sicuro dalla minaccia dell'Anti Monitor.



La situazione, già di per se complicata, si è fatta ancora più difficile quando il Superman di Brandon Routh è morto. A quel punto, gli eroi hanno scoperto che Lex Luthor ha usato il libro del Destino ed è diventato il Paragon della verità, al posto dell'Uomo D'acciaio.

"È perfetto per Lex, mostra quanto sia uno st****o", ha raccondato Cryer a Entertainment Weekly. L'attore ha paragonato questo colpo di scena alla morte del capitano Dallas in Alien, quando la situazione sembra essere in mano a qualcuno che potrebbe dare un grosso aiuto ma poi all'improvviso muore: "È uno di quei momenti da 'oh c***o' e adoro che il mio personaggio sia stato la causa".



Dopo un simile cliffhanger, gli spettatori dovranno aspettare il 14 gennaio 2020 per scoprire la conclusione della storia, ma Cryer invita a tenere duro: "vi confesso che la sceneggiatura di Arrow è la mia preferita tra le cinque parti".

Nel frattempo, The CW ha pubblicato il promo della quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite, che è proprio l'episodio della serie incentrata su Oliver Queen (Stephen Amell).



Cosa ne pensate del colpo di scena con protagonista Lex Luthor?