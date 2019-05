Jon Cryer è Lex Luthor nelle immagini del finale di stagione di Supergirl 4

The CW ha pubblicato le foto dell'episodio The Quest For Peace, atto conclusivo della quarta stagione di Supergirl. Un titolo che a molti fan suonerà piuttosto familiare perché riprende il titolo di Superman IV: The Quest For Peace, film del 1987 in cui Jon Cryer interpreta Lenny Luthor, nipote di quel Lex Luthor che Cryer impersona in Supergirl.

Il ritorno di Lex Luthor arriva proprio nel finale di stagione. Il suo piano nell'ultimo episodio andato in onda di Supergirl si è rivelato completamente, nonostante Kara Danvers sia sopravvissuta a Red Daughter e ora lei e i suoi alleati sono in missione per sconfiggere Lex una volta per tutte, nonostante non sia per niente facile.

L'interpretazione di Jon Cryer nel ruolo di Lex Luthor ha ricevuto diversi apprezzamenti, da parte di fan della serie e di colleghi.



Come Andrea K. Brooks, interprete di Eve Tessmacher, che a ComicBook.com ha parlato così della performance di Cryer:"La sua versione di Lex è così calcolata, e allo stesso tempo è composta e calma, per poi avere queste esplosioni di rabbia. Aver potuto esserne testimone è stato un grande dono, mi sembra di aver imparato tanto da lui. E ha davvero dato vita a Lex in questo modo senza pretese. Adoro questo suo riguardo. Lodatelo di più, sono così fortunata a poter condividere lo schermo con lui e poter creare insieme questa forza malvagia". Così come Katie McGrath spiazzata da Cryer, anche Brooks ha elogiato la performance del collega.

E nella trama qualcuno non soddisfatto di Lex esiste: è Lena Luthor (Katie McGrath). Nelle immagini, Lena insieme a Lillian (Brenda Strong) sono con Lex nello Studio Ovale e lei non sembra particolarmente soddisfatta. Supergirl si accorge di poter fermare Lex e chiede aiuto alla stampa, mentre Luthor convoca proprio Lena e Lillian alla Casa Bianca. L'ultimo episodio della serie andrà in onda negli USA il prossimo 19 maggio.