Jon Favreau: 'Adoravo l'idea di raccontare l'aspetto Mad Max di Star Wars'

Una storia su più piccola scala, nuovi personaggi e un tono più dark e freak: ecco il lato Mad Max di The Mandalorian di Jon Favreau, che in un'intervista parla del suo approccio all'universo creato da George Lucas.

Reduce dal grande successo de Il Re Leone (che debutta oggi nelle sale italiane) Jon Favreau si sofferma a parlare di un altro dei suoi imminenti progetti, The Mandalorian, il cui trailer verrà svelato venerdì al D23Expo.

Favreau racconta come nella sua creatura sia riscontrabile una forte influenza della trilogia originale... Ma forse in modo diverso da quel che potreste pensare.

"C'è un certo look che sfoggia il personaggio principale di The Mandalorian, c'è una certa misura per la navicella spaziale, c'è una certa scala che è molto simile a quella della trilogia originale. Sto cercando di evocare non solo il tipo di estetica della trilogia originale, e non solo quella del primo film, ma quella del primo atto del primo film. Com'era Tatooine? Che cosa stava succedendo nella taverna? Questo aspetto mi ha sempre affascinato, fin da quando ero bambino, e adoro l'idea di un lato più dark, più freak di Star Wars, una sorta di lato Mad Max di Star Wars".

E continua elaborando una sua personale visione di Star Wars: "Il progetto permette di raccontare una storia che è più grande di [quelle che di solito si vedono in] televisione, ma non hai le stesse aspettative che ci sono per un blockbuster in uscita durante le feste, che, per quanto mi riguarda, non è il tipo di Star Wars che realizzerei. Lo Star Wars che mi ispira è qualcosa di più "piccolo", in un certo senso, con nuovi personaggi".

E sarà anche "più piccola" nelle dimensioni, ma la serie di Disney+ ha un budget tutt'altro che ridimensionato, quindi non c'è da dubitare che sia stato dato il massimo nella realizzazione.

Non ci resta che aspettare questo venerdì per saperne di più.