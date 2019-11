Jon Favreau condivide una foto dal set della seconda stagione di The Mandalorian

Con il lancio della piattaforma streaming Disney+ in diversi Paesi a livello internazionale sono disponibili diversi show, tra cui il più chiacchierato in assoluto, The Mandalorian, prima serie live action di Star Wars. Nonostante sia stato pubblicato soltanto un episodio al momento, lo show è stato rinnovato per una seconda stagione.

Di recente Jon Favreau ha pubblicato sul suo account Instagram un'immagine direttamente dal set della seconda stagione.

Favreau ha diretto nessuno degli otto episodi della prima stagione ma nella seconda stagione sarà dietro la macchina da presa di almeno un episodio. Favreau aveva spiegato che alcuni impegni precedenti presi gli hanno impedito di girare un episodio nella prima stagione.



"Stiamo lavorando alla seconda stagione, scrivendo, preparando i registi e preparandomi a dirigere, in realtà. Non ho avuto prima l'occasione perché stavo lavorando a Il re leone. Quindi lavorerò ad uno di loro [gli episodi]" ha confessato Favreau.

The Mandalorian vede Pedro Pascal - che ha affermato come la serie sia ispirata a Sergio Leone e Akira Kurosawa - interpretare un cacciatore di taglie che percorre i confini della galassia da fuorilegge, sopravvivendo come mercenario. La serie è ambientata poco dopo gli eventi della trilogia originale e dovrebbe avere un approccio unico al franchise di Star Wars.

Il cast include Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito e Nick Nolte.

Nel primo episodio dello show ci sarebbe un riferimento allo Star Wars Holiday Special.