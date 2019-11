Jon Favreau mostra il concept art di un adorabile personaggio di The Mandalorian

Come potete leggere dalla nostra recensione della seconda puntata di The Mandalorian, la serie sta avendo un grande successo tra tutti i fan di Star Wars, anche grazie al design dei personaggi che abitano la galassia ideata da George Lucas. In particolare Jon Favreau ci mostra il concept art di uno dei più adorabili.

L'immagine è presente in calce alla notizia e ha come protagonista il baby Yoda, ancora senza nome, che il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal deve recuperare e consegnare al misterioso cliente con il volto di Werner Herzog. Il celebre regista tedesco ha inoltre commentato così il nuovo fenomeno di Star Wars: "Ti spezza il cuore da quanto è bello. Ci sono due tecnici che lo muovono da remoto, uno si occupa degli occhi e della bocca mentre l'altro delle espressioni facciali. È un capolavoro della tecnica, ma oltre a questo è bellissimo". Ha poi continuato dicendo: "Non so, sul set sembrava assolutamente convincente. A vederlo ti veniva da piangere".

Anche Carl Weathers, interprete di Greef Carga, ha detto la sua sul personaggio: "Ha un suo nome, è una figura molto interessante e che conosce molte cose, inoltre è molto carino. Non sono uno che usa spesso quella parola, ma è un esserino carino. Dovrete vedere lo show per capire chi è questo baby Yoda, cosa dovrà fare o se è veramente un baby Yoda".

Sembra quindi che le prossime puntate ci sveleranno qualcosa in più su questo particolare esserino, mentre aspettiamo vi lasciamo con tutti gli Easter Egg presenti nel primo episodio di The Mandalorian.