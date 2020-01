Jon Favreau parla della famiglia di un personaggio di The Mandalorian

Si continua a parlare della misteriosa identità di un personaggio di The Mandalorian: adesso tocca a Jon Favreau, creatore della serie disponibile su Disney+, rivelare qualcosa sul compagno di viaggio del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal.

In un'intervista concessa a USA Today il creatore della serie ha parlato del personaggio di Baby Yoda, a cominciare dal suo vero nome: "La serie è ambientata dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, i fan della trilogia originale sanno che Yoda non muore soltanto ma scompare. Quindi Yoda esiste come un Fantasma di Forza. Baby Yoda si chiama così perché non esistono nomi per la specie di Yoda. The Child è il nome più facile, più corto e più da social per chiamarlo".

La seconda domanda riguarda un quesito che i fan si sono posti sin dalla prima scena in cui il mandaloriano cacciatore di taglie incontra per la prima volta Baby Yoda, cioè se è imparentato in qualche modo con il maestro Jedi Yoda: "Adesso stiamo discutendo di spoiler. Non lo posso dire, ma ci sono molte teorie a riguardo". Sembra quindi che per conoscere qualcosa in più sul personaggio diventato subito virale dovremo aspettare la seconda stagione della serie presente su Disney+.

Per ingannare l'attesa vi segnaliamo la nostra recensione della puntata finale di The Mandalorian, che ha saputo convincere pubblico e critica.