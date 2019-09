Jon Favreau sulla possibile presenza di Mara Jade e Thrawn in The Mandalorian

Jon Favreau, è stato intervistato da EW sulla possibile presenza di due personaggi molto noti ai fan dell'universo espanso di Star Wars, ovvero Mara Jade e Thrawn. Disney nel 2014 ha rinominato in 'Legends' il contenuto di questo universo, senza ritenerlo più ufficialmente canonico ma potrebbero comparire lo stesso i due personaggi.

"Non voglio parlare di qualcosa che potrebbe essere divertente da scoprire per le persone. Ne abbiamo parlato. Parte di quello che sarebbe divertente vedere unendo la trilogia originale, i prequel, i sequel e The Clone Wars è ciò che sinora è stato considerato canonico e che fino a questo punto è stato considerato parte di Legends. Quindi ci sarà qualcosa da gustare di Star Wars e le domande su questo punto sono giuste" ha dichiarato Favreau, parlando della possibile presenza di Mara Jade e Thrawn.



I due personaggi potrebbero quindi comparire per la prima volta in un live action: Mara Jade è una contrabbandiera e combattente che sposerà Luke Skywalker mentre Thrwan è un comandante imperiale dalla pelle blu.

Un collegamento potrebbe riguardare l'attrice Ming-Na Wen, scritturata per un ruolo segreto in The Mandalorian e che potrebbe essere stata scelta proprio per il personaggio di Mara Jade.

Jon Favreau ha specificato che la serie sarà come la saga originale e che potrebbe dirigere un episodio della seconda stagione dello show, co-creato insieme a Dave Filoni.