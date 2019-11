Jon Favreau si è ritagliato un cameo in The Mandalorian?

Non sarebbe certamente una novità per Jon Favreau ma pare che l'ideatore e l'autore di The Mandalorian, la prima serie tv live action targata Star Wars e disponibile sul pacchetto Disney+ in diversi territori internazionali, possa aver partecipato allo show con un cameo non accreditato. Quantomeno è quello che si domandano i fan dello show.

Favreau in passato ha doppiato il personaggio di Rio in Solo: A Star Wars Story e Pre Vizsla in Star Wars: The Clone Wars, quindi il regista aver prestato la propria voce o la propria fisicità per una sequenza chiave dell'episodio numero tre dello show.

La trama del terzo episodio di The Mandalorian vede il personaggio principale - interpretato da Pedro Pascal - recarsi nell'enclave mandaloriana per creare una nuova armatura e a quel punto un mandaloriano enorme inizia ad intimidire il protagonista.



I fan hanno notato che la voce e la corporatura del personaggio sono molto simili a quelle di Jon Favreau.

Gli spettatori hanno subito cercato nei titoli di coda il nome di Favreau, senza trovarlo, ma l'attenzione si è spostata su Double - Paz Vizla. Tait Fletcher è accreditato per il ruolo ma visto che il personaggio è specificato come 'doppio' potrebbe indurre a credere che un altro attore abbia partecipato nelle scene meno fisiche.

La difficoltà sta nel fatto che i mandaloriani non si tolgono mai i loro elmetti - Pedro Pascal era geloso del casco dell'Armaiola sul set - ed è quindi possibile per chiunque interpretare i personaggi, con un altro attore che possa dar loro voce, eventualmente.

Nel frattempo la Disney ha bloccato i meme su Baby Yoda, che spopolavano già sul web.