Jon Favreau rivela l'elmo di Iron Man sul set della serie The Mandalorian

Come sappiamo uno dei primi show che popolerà il servizio streaming della piattaforma digitale Disney+ sarà il serial ambientato nell’universo fantascientifico di Star Wars. La serie creata da Jon Favreau, le cui riprese sono terminate da circa un mese, è attualmente in fase di post-produzione, come ci dimostra una foto dal backstage.

Già in passato il regista aveva utilizzato i suoi canali social per mostrare delle anteprime di The Mandalorian ed è nuovamente grazie a questo mezzo che Favreau ci svela l’elmo del mandaloriano colorato con le tonalità dell’armatura di Iron Man.

I fan dell’Universo Cinematografico Marvel sanno benissimo quale sia il rapporto che lega il filmmaker al personaggio interpretato dall’attore Robert Downye Jr. Infatti Jon è stato dietro la macchina da presa per i primi due capitoli cinematografici di Iron Man, usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2010. In veste di attore, invece, egli ricopre il ruolo di Happy Hogan. Il recente poster di Avengers: Endgame ci ha rivelato inoltre la partecipazione di Favreau anche nella pellicola di prossima uscita dei fratelli Russo.

Nel post Instagram che trovate in calce alla notizia potrete vedere il regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok) alle prese con il doppiaggio del famoso cacciatore di taglie IG-88. Waititi, assieme a Bryce Dallas Howard (Jurassic World – Il regno distrutto), è solo uno dei cineasti chiamati a bordo della serie Disney+ per dirigere alcuni delle otto puntate che compongono la prima stagione.

Nello show The Mandalorian, dopo i racconti sviluppati attorno alle figure di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. L’arco narrativo del serial sarà ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Gli spettatori seguiranno il viaggio di un pistolero solitario che si muoverà all’estremità della galassia, distante dal dominio della Nuova Repubblica. Calato nei panni del protagonista troveremo l’attore Pedro Pascal, conosciuto ai più per partecipazioni in progetti come Il Trono di Spade o la serie Narcos sviluppata da Netflix.