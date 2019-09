Jon Favreau vorrebbe realizzare un nuovo 'Holiday Special' di Star Wars

Sono passati oltre quarant'anni dalla realizzazione di The Star Wars Holiday Special, l'infausto speciale natalizio a tema Guerre Stellari che vide la presenza del cast originale. Accadeva nel 1978, infatti, e adesso Jon Favreau vorrebbe riprovarci.

Comparso nel corso della cerimonia di premiazione dei Saturn Awards, Jon Favreau ha concesso una breve intervista a Entertainment Tonight nella quale ha fatto riferimento proprio alla possibilità di realizzare un secondo Holiday Special a tema per la saga della Lucasfilm: "Adorerei poterlo fare un giorno, magari proprio su Disney+, non sarebbe meraviglioso? Devo proprio proporglielo, vedremo. Se volete un Holiday Special di Star Wars fatelo sapere a Disney+".

Impegnato nella promozione della prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars, The Mandalorian, Jon Favreau che del progetto è supervisore e produttore non ha diretto nessuno degli episodi della prima stagione lasciando questo compito ad altri; tuttavia, come recentemente dichiarato, potrebbe mettersi dietro la macchina da presa nella già confermata seconda stagione del serial: "Stiamo attualmente procedendo con i lavori della seconda stagione, ci stiamo occupando della sceneggiatura, lavorando con i registi e preparando a dirigere me stesso. Non ho potuto farlo durante la prima stagione perché ero impegnato con Il Re Leone, quindi adesso cercherò di prendere parte a uno di questi". Favreau ha confermato che il tono della serie sarà vicino a quello della trilogia originale.

La prima stagione della serie TV sarà presente il prossimo 12 novembre, ovvero al debutto della piattaforma Disney+. Il ruolo di protagonista è stato affidato all'attore Pedro Pascal (Game of Thrones) che sarà affiancato, tra gli altri, da Gina Carano e Carl Weathers.